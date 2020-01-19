МВД начало проверку после драки в ТЦ в Химках, где охранник нокаутировал подростка

Полиция начала проверку после публикации видео, где охранник в торговом центре «Мега Химки» избил подростка в ходе конфликта, сообщает агентство «Москва».

Как рассказали в ГУ МВД России по Московской области, ао факту размещенной информации с видео в соцсетях о том, что охранник в ходе драки двух подростков попытался разнять их, а затем ударил одного, в том числе в голову, МВД проводит проверку.

Там отметили, что молодой человек какое-то время лежал на полу.

Ранее в соцсетях появилось видео, где охранник ТЦ «Мега» несколько раз ударил подростка, разнимая драку. Молодой человек провел некоторое время на полу в нокауте.

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