Челябинец с автоматом преследовал молодого человека по улице

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В Челябинске вооруженный автоматом мужчина бегал за молодым человеком по городу, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на видео.

Как выяснилось, этот инцидент произошел еще 15 января, однако о нем стало известно лишь в настоящее время.

На записи видно, как взрослый мужчина не спеша идет по трассе с автоматом в руках. Впереди от него убегает молодой человек, который постоянно падает рядом с проезжающими автомобилями. В это время очевидец, снимающий видео, признается, что ему страшно.

Как отмечает издание, сотрудники полиции задержали мужчину. Они установили, что автомат был ненастоящим.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка.