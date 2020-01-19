Метель ожидается в Москве на следующей неделе

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что на следующей неделе в российскую столицу придет похолодание и метель. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

По его данным, в понедельник днем температура воздуха составит +4°C, а ночью будет до -5°C. Во вторник, 21 января, погода должна быть теплее, но в Москве будет усиление ветра до 12 м\с. В четверг, 23 января, в Москве будет метель, а столбики термометра опустятся ночью до -6°C.

«На будущей неделе это будет самая холодная ночь», — полагает Тишковец.

Подобная погода задержится в столице минимум до пятницы, 24 января.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.