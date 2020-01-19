На Урале три девочки пропали по дороге в школу

В Свердловской области, в Березовском, утром 18 января по дороге в школу пропали три девочки. Об этом сообщает E1.ru.

По данным портала, около 8 утра две девочки 12 лет и одна 14 лет направлялись в школу, однако в школе их так никто и не увидел.

В полиции рассказали, что раньше школьницы из дома не уходили. Все они из благополучных семей.

Уточняется, что правоохранители решили привлечь волонтеров, которые должны отправиться на поиски детей в ночь на 19 января.