Путин назвал моральными уродами выступающих против поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин раскритиковал тех, кто выступает против поддержки семей с детьми, предает РИА «Новости».
По его словам, такие люди являются моральными уродами.
«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин.
По словам главы государства, он «не мог себе такого даже представить», что окажутся люди, которые не поддержат помощь государства семьям с детьми.
Ранее телеведущая Алена Водонаева негативно высказалась о материнском капитале. По ее словам, финансовая поддержка семей уже при рождении первенца, о необходимости которой ранее заявил президент России Владимир Путин, приведет к тому, что «быдло» будет рожать во многом ради этих денег. Высказывание Водонаевой вызвало критику в сети и среди знаменитостей.
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