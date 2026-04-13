Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Стало известно, почему самый опасный британский паук стал кусать вдвое чаще

Independent: в Англии выросло число госпитализаций из-за укусов пауков
Romija/Shutterstock/FOTODOM

Число госпитализаций из-за укусов пауков в Англии за последние десять лет выросло более чем вдвое. По предварительным данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году зафиксировано около 100 случаев, связанных с «контактом с пауками или их токсическим воздействием», тогда как в 2015 году таких госпитализаций было 47. Об этом сообщает портал Independent.

Ученые связывают эту тенденцию с резким ростом численности ложных черных вдов — пауков рода Steatoda, которые активно распространяются на территории Великобритании.

«Дни, когда пауков в Британии можно было считать безобидными, остались в прошлом», — заявил эколог Клайв Хэмблер из Оксфордский университет.

По его словам, еще 50 лет назад укусы пауков практически не представляли угрозы для здоровья, однако с ростом популяции ложных вдов случаи серьезных реакций стали происходить чаще, особенно на юге страны.

Ложная черная вдова — инвазивный вид, происходящий с Мадейры и Канарских островов. Впервые его зафиксировали в Англии еще в XIX веке, но активное распространение началось сравнительно недавно. Эти пауки часто селятся рядом с жильем человека, что увеличивает вероятность контакта.

Яд ложной вдовы обычно вызывает боль и зуд, однако более серьезные осложнения, по словам ученых, могут быть связаны с бактериями, которые переносят пауки. В редких случаях это может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис.

При этом не все специалисты считают ситуацию тревожной.

«Хотя эти пауки могут укусить, большинство случаев проходят легко, а серьезные реакции встречаются редко», — отметил профессор Адам Харт из Университет Глостершира.

Схожего мнения придерживается зоолог Мишель Дюгон из Университет Голуэя. Он отметил, что рост числа госпитализаций может быть связан не только с увеличением популяции пауков, но и с повышенным вниманием врачей и СМИ к этой теме.

«Если вы не видели сам момент укуса, скорее всего, это был не паук. Укус ложной вдовы обычно довольно болезненный — как укус осы или даже сильнее», — пояснил он.

По словам экспертов, пауки не являются агрессивными и кусают лишь в случае угрозы — например, если их прижать к коже. Поэтому риск можно существенно снизить, просто избегая контакта с ними.

Несмотря на рост числа случаев, специалисты подчеркивают: даже 100 госпитализаций в год — относительно небольшая цифра для всей страны.

Ранее вирусолог рассказал, где в России обитают опасные комары

 
Теперь вы знаете
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!