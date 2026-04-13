Стало известно, почему самый опасный британский паук стал кусать вдвое чаще

Число госпитализаций из-за укусов пауков в Англии за последние десять лет выросло более чем вдвое. По предварительным данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году зафиксировано около 100 случаев, связанных с «контактом с пауками или их токсическим воздействием», тогда как в 2015 году таких госпитализаций было 47. Об этом сообщает портал Independent.

Ученые связывают эту тенденцию с резким ростом численности ложных черных вдов — пауков рода Steatoda, которые активно распространяются на территории Великобритании.

«Дни, когда пауков в Британии можно было считать безобидными, остались в прошлом», — заявил эколог Клайв Хэмблер из Оксфордский университет.

По его словам, еще 50 лет назад укусы пауков практически не представляли угрозы для здоровья, однако с ростом популяции ложных вдов случаи серьезных реакций стали происходить чаще, особенно на юге страны.

Ложная черная вдова — инвазивный вид, происходящий с Мадейры и Канарских островов. Впервые его зафиксировали в Англии еще в XIX веке, но активное распространение началось сравнительно недавно. Эти пауки часто селятся рядом с жильем человека, что увеличивает вероятность контакта.

Яд ложной вдовы обычно вызывает боль и зуд, однако более серьезные осложнения, по словам ученых, могут быть связаны с бактериями, которые переносят пауки. В редких случаях это может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис.

При этом не все специалисты считают ситуацию тревожной.

«Хотя эти пауки могут укусить, большинство случаев проходят легко, а серьезные реакции встречаются редко», — отметил профессор Адам Харт из Университет Глостершира.

Схожего мнения придерживается зоолог Мишель Дюгон из Университет Голуэя. Он отметил, что рост числа госпитализаций может быть связан не только с увеличением популяции пауков, но и с повышенным вниманием врачей и СМИ к этой теме.

«Если вы не видели сам момент укуса, скорее всего, это был не паук. Укус ложной вдовы обычно довольно болезненный — как укус осы или даже сильнее», — пояснил он.

По словам экспертов, пауки не являются агрессивными и кусают лишь в случае угрозы — например, если их прижать к коже. Поэтому риск можно существенно снизить, просто избегая контакта с ними.

Несмотря на рост числа случаев, специалисты подчеркивают: даже 100 госпитализаций в год — относительно небольшая цифра для всей страны.

