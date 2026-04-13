В Москве пройдет фестиваль правильного кино

Пресс-служба Музея Победы

VI Международный фестиваль Правильного кино начнется 21 апреля в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие продолжится до 28 апреля. Музей Победы станет основной площадкой. В рамках фестиваля показы пройдут в таких российских городах, как Красногорск, Жуков, Донецк, Пермь, Калининград и Якутск.

Директор Международного фестиваля Правильного кино Лара Помыканова отметила, что конкурсные показы также пройдут на площадках Русских домов в зарубежных странах, а также в школах при посольствах в Германии, Республике Ангола, Болгарии, Индии, Мьянме, Канаде, Мексике, Швеции, Франции.

В рамках фестиваля представят лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений, а также посвященные известным личностям, внесшим свой вклад в историю и развитие России.

Вне конкурса также пройдут показы, приуроченные к юбилеям выдающихся актеров, режиссеров и писателей — Станислава Говорухина, Александра Роу, Дзиги Вертова, Михаила Булгакова. Зрители также смогут увидеть отреставрированные картины «Самарской студии кинохроники».

Ранее Егор Бероев вместе с молодой женой представил свой фильм в Японии.

 
