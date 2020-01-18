$100 тысяч украли у безработного в Москве
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У неработающего жителя Москвы похитили $100 тысяч из банковской ячейки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
Безработный 45-летний житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже денег.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление было совершено в период со 2 августа 2019 по 17 января 2020 года. Неизвестный неустановленным образом украл $100 тысяч из банковской ячейки, после чего скрылся.
В настоящее время по факту произошедшего инициирована проверка.
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