Пять человек скончались из-за неизвестной болезни в ДР Конго

Пять человек скончались из-за неустановленной болезни в больнице в провинции Маи-Ндомбе на западе Демократической Республики Конго, сообщает издание Actualite со ссылкой на министра здравоохранения провинции Жана Клода Бола.

Власти провинции принимают все необходимые меры для определения заболевания, заявил министр. В настоящее время необходимые образцы доставлены Национальный институт биомедицинских исследований в Киншасу для проведения необходимых исследований.

Министр здравоохранения провинции также подчеркнул, что слухи о распространении лихорадки Эбола не соответствуют действительности, смерти людей вызваны другим заболеванием.

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