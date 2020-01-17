Назван предпочтительный у москвичек возраст для рождения первенца

Возраст рожающих женщин в столице увеличивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Антона Оленева.

По словам Оленева, больше половины жительниц города впервые рожают после 30 лет.

Он подчеркнул, что с увеличением возраста рождения ребенка женщины обретают те или иные соматические заболевания.

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