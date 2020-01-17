«Аэрофлот» перенесла рейсы в Тегеран на утро в целях безопасности

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перенесла рейсы в столицу Ирана на утро для лучшей идентификации самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Ранее в МИД порекомендовали «Аэрофлоту» летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке был сбит украинский гражданский самолет, так как темнота увеличивает риск ошибки.

Нерадько отметил, что в светлое время суток больше возможностей идентифицировать воздушное судно. «Хотя это спорный вопрос», — подчеркнул он, пояснив, что при низкой облачности могут возникать проблемы даже в светлое время суток.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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