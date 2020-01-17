Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России

Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения Евгения Брюна.

В настоящее время в России наблюдается вспышка потребления снюсов, которая уже привела к одному случаю летального исхода, отметил нарколог.

При этом Брюн позитивно оценил запрет на продажу снюсов, введенный в некоторых регионах России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Убойная доза»: Совфед просит остановить продажу снюса

— Медведев поручил пресечь незаконную продажу некурительной никотиносодержащей продукции

— За продажу насвая и снюса могут начать штрафовать в РФ