Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
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Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения Евгения Брюна.
В настоящее время в России наблюдается вспышка потребления снюсов, которая уже привела к одному случаю летального исхода, отметил нарколог.
При этом Брюн позитивно оценил запрет на продажу снюсов, введенный в некоторых регионах России.
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