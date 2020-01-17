Роспотребнадзор проверил точки продажи снюса с мышьяком на Урале

Роспотребнадзор занялся проверкой данных, согласно которым в торговых точках в Челябинской области осуществлялась продажа снюса с мышьяком. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что в нескольких точках осуществлялась продажа безникотинового аналога снюса.

Как стало известно после проведения экспертизы, в 44 выявленных товарах был обнаружен мышьяк.

На данный момент возбуждено 44 административных дела, решается вопрос о возбуждении уголовных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Совфед внес в Госдуму поправки о запрете продажи никотиносодержащих смесей

— Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Ленинградской области

— «Убойная доза»: Совфед просит остановить продажу снюса