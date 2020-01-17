Роспотребнадзор проверил точки продажи снюса с мышьяком на Урале
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Роспотребнадзор занялся проверкой данных, согласно которым в торговых точках в Челябинской области осуществлялась продажа снюса с мышьяком. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что в нескольких точках осуществлялась продажа безникотинового аналога снюса.
Как стало известно после проведения экспертизы, в 44 выявленных товарах был обнаружен мышьяк.
На данный момент возбуждено 44 административных дела, решается вопрос о возбуждении уголовных.
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