Шесть человек задержали на акции протеста в Париже

Шесть человек были задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру полиции.

Митингующие были задержаны в 17:00 (19:00 мск).

По данным местных СМИ, всего в акции принимали участие около 250 тысяч человек.

Францию накрывает новая волна массовых протестов. На этот раз против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Забастовка объявлена бессрочной.

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