Район у посольства России в Бейруте взят под контроль армии
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Силы армии Ливана и полиции взяли под контроль район, в котором находится посольство России в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.
На данный момент ситуация у посольства стабилизировалась, военные блокировали подступы к месту общественных беспорядков. Оставшихся протестующих с применением силы разогнали стражи внутренней безопасности Ливана.
Ранее сообщалось, что у посольства России в Бейруте произошли столкновения протестующих и полиции.
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