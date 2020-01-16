Район у посольства России в Бейруте взят под контроль армии

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Ливанские силовики после столкновений между участниками антиправительственных акций и сторонниками... Ливанские силовики после столкновений между участниками антиправительственных акций и сторонниками...
Ливанские силовики после столкновений между участниками антиправительственных акций и сторонниками...
Aziz Taher/Reuters

Силы армии Ливана и полиции взяли под контроль район, в котором находится посольство России в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент ситуация у посольства стабилизировалась, военные блокировали подступы к месту общественных беспорядков. Оставшихся протестующих с применением силы разогнали стражи внутренней безопасности Ливана.

Ранее сообщалось, что у посольства России в Бейруте произошли столкновения протестующих и полиции.

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