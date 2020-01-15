Зеленский назвал дату доставки тел погибших в Иране украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят в Киев 19 января 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса Зеленского.

По словам президента Украины, это должно произойти именно 19 января, возможно, плюс-минус два дня.

Он также пообещал оказать связанную с похоронами необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Тегеране специалистами были установлены личности 148 погибших при крушении украинского самолета в Иране.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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