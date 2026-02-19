На Кубани потушили пожар на НПЗ, загоревшемся после атаки беспилотников

Сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Ильский в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что вечером 18 февраля было ликвидировано открытое горение.

«Полностью потушили огонь в 7:07 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») 19 февраля», — отмечается в публикации.

Пожар на НПЗ в поселке Ильский начался 17 февраля в результате атаки украинских беспилотников. К утру пламя распространилось на площади около 700 квадратных метров. Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, никто из людей не пострадал. Повреждения получил резервуар с нефтепродуктами.

На место происшествия направили 72 сотрудника экстренных служб и 21 единицу техники. Более того, в тушении возгорания задействовали пожарный поезд.

В ночь на 19 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на нефтебазе в Великих Луках произошел пожар. Причиной послужила атака украинских дронов. Огонь охватил один из резервуаров с нефтепродуктами. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника загорелся частный дом.