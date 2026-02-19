Размер шрифта
Названы регионы России с самыми дешевыми огурцами

РИА Новости: самую низкую цену огурцов в январе Росстат зафиксировал в Адыгее
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Самые низкие цены на огурцы в России в январе 2026 года были зафиксированы в Адыгее, где килограмм овощей в среднем стоил 165 рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.

В тройку регионов с наиболее доступными огурцами также вошли Дагестан с ценой 194,6 рубля за килограмм и Нижегородская область, где 1 кг этих овощей стоил 207,5 рубля.

Немного дороже огурцы обходились жителям Саратовской области (222 рубля за килограмм), Мордовии (223 рубля) и Астраханской области (227 рублей).

В Москве средняя цена огурцов в январе составляла 305 рублей за килограмм, а в Санкт-Петербурге — 332 рубля, что существенно выше, чем в большинстве регионов страны.

К середине февраля, как утверждал Telegram-канал Baza, огурцы в российских розничных торговых сетях стали стоить от 500 до 700 рублей за килограмм. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк пояснял, что традиционный рост цен на сезонные овощи в конце зимы обусловлен сочетанием низкой урожайности в теплицах и высокого спроса.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила, что разослала в крупные торговые сети запросы по поводу ценообразования на огурцы с ноября 2025 года по середину февраля 2026 года, и намерена провести проверку обоснованности повышения цен.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на огурцы.
 
