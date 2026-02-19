Размер шрифта
Италия не хочет выдавать визы сопровождающим паралимпийцев из России

Правительство Италии не хочет выдавать визы сопровождающим паралимпийцев из РФ
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим российских паралимпийцев, передает La Repubblica.

Вопрос обсуждался на совете министров. Таяни провел закрытое совещание с министром спорта Италии Андреа Абоди, после которого было выпущено заявление с критикой решение Международного паралимпийского комитета допутить российских спортсменов на соревнования с фламом и гимном.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что следует избегать любых дискриминаций.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее отстраненный украинский спортсмен возмутился возвращению российских паралимпийцев.
 
