Частный вертолет экстренно приземлился на севере Подмосковья
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На севере Московской области в городском округе Дмитровский частный вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Вблизи поселка Новосиньково произвел вынужденную посадку вертолет Robinson», — заявил собеседник агентства.
Согласно предварительным данным, пилот воздушного судна не пострадал.
Обстоятельства случившегося уточняются.
В региональном главке МЧС уточнили, что пилот вертолета покинул места происшествия самостоятельно.