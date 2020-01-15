Частный вертолет экстренно приземлился на севере Подмосковья

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

На севере Московской области в городском округе Дмитровский частный вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Вблизи поселка Новосиньково произвел вынужденную посадку вертолет Robinson», — заявил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, пилот воздушного судна не пострадал.

Обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном главке МЧС уточнили, что пилот вертолета покинул места происшествия самостоятельно.