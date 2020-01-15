В московском ЗАГСе ответили на возможность заменить отчество на матчество

В пресс-службе столичного управления ЗАГС прокомментировали сообщения в СМИ об участившейся тенденции в России давать детям матчество – часть родового имени, которое дается ребенку по имени матери. Об этом сообщает агентство «Москва».

Так, в ЗАГСе заявили, что согласно Семейному кодексу ребенку присевается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации или не основано на национальном обычае.

Кроме того, в ведомстве добавили, что при обоюдном желании родителей отчество может не указываться.

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