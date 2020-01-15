Три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Уфе

Три человека пострадали в жилом доме в Уфе при обрушении потолка, которое случилось из-за хлопка газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Пекинская.

Отмечается, что в результате происшествия пожара не было.

«Пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из здания эвакуировали 28 человек.

В данный момент осуществляется разборка конструкций.