Три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Уфе
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Три человека пострадали в жилом доме в Уфе при обрушении потолка, которое случилось из-за хлопка газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как стало известно, инцидент произошел на улице Пекинская.
Отмечается, что в результате происшествия пожара не было.
«Пострадали три человека», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из здания эвакуировали 28 человек.
В данный момент осуществляется разборка конструкций.