При стрельбе в школе Техаса убит ученик

Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик. Об этом сообщает телеканал KHOU 11.

Как стало известно, жертвой стрелка стал старшеклассник.

Отмечается, что медики оказали ему медицинскую помощь на месте происшествия, но молодой человек не выжил.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции.

В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

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