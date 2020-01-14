Экс-полковник Захарченко устроил драку в колонии

close
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый... Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый...
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В колонии в республике Мордовия произошла драка с участием осужденного за коррупцию экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что конфликт между заключенными произошел личностный конфликт, который перерос в драку.

В результате Захарченко нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники колонии пресекли драку, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Региональное управление ФСИН передало материалы по факту драки представителям следственных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Экс-полковнику Захарченко сделали выговор в колонии

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих