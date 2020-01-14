Экс-полковник Захарченко устроил драку в колонии

В колонии в республике Мордовия произошла драка с участием осужденного за коррупцию экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что конфликт между заключенными произошел личностный конфликт, который перерос в драку.

В результате Захарченко нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники колонии пресекли драку, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Региональное управление ФСИН передало материалы по факту драки представителям следственных органов.

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