В Москве во вторник ожидается до +3°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

В столице максимальная температура воздуха составит от 0°С до +3°С, а в Московской области от -2°С до +3°С.

Ветер будет западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст.

Относительная влажность воздуха около 80%.

С более подробным прогнозом погоды можно ознакомиться на странице погоды.