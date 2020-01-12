Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

В Австралии голодным животным доставили еду на вертолетах в рамках акции под названием «Операция скалистый кенгуру», сообщил министр окружающей среды штата Новый Уэльс в Twitter.

Доставку пищи организовала австралийская национальная служба парков и дикой природы. Несколько тысяч корнеплодов скинули с вертолета животным, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от лесных пожаров.

«Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)», — написал он.

Также министр выложил фотографию кенгуру, поедающего морковь, и подписал: «Один счастливый клиент».

По данными профессора Криса Дикмана, в штате Новый Южный Уэльс в лесных пожарах погибли более 800 миллионов животных.

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