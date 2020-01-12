Турист погиб из-за падения на собственную лыжу в Кузбасе
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Турист наткнулся на собственную лыжу при падении во время катания на горнолыжном курорте в кузбасском Шерегеше, из-за полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района.
Мужчина упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу, его доставили в местную городскую больницу с тяжелыми травмами и прооперировали.
Несмотря на усилия врачей, жизнь пострадавшего спасти не удалось.
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