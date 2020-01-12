Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

У берегов Турции затонула лодка, в которой находились мигранты, в результате погибли по меньшей мере 11 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди погибших — восемь детей.

По данным местных СМИ, лодка затонула в Эгейском море недалеко от города Чешме.