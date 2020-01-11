Симоньян: в Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в Ираке был убит оператор видеоагентства Ruptly Сааф Гали. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали», — сообщила она.
Симоньян добавила, что Гали снимал для агентства Ruptly материалы в регионе.
Кроме того, она заверила, что другие члены агентства сделают все, чтобы помочь семье.