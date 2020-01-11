На Украине переквалифицировали дело по крушению Boeing в Иране

Офис генпрокурора Украины переквалифицировал дело о крушении украинского Boeing в Тегеране, сообщили в пресс-службе в Telegram-канале.

Теперь дело будет расследоваться по статье об умышленном убийстве двух и более лиц и уничтожение самолета.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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