Человек упал на пути на оранжевой ветке метро в Москве

Мужчина упал на пути на станции метро «Октябрьская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе метро это произошло из-за его неосторожности.

«Около 15.30 на станции метро «Октябрьская» с платформы на жесткий путь упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина выжил. Дежурившие на станции сотрудники метро помогли его подняться.