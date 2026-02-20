Размер шрифта
МАГАТЭ уточняет масштаб возможного ущерба линии «Ферросплавная-1»

Гросси: МАГАТЭ уточняет масштаб возможного ущерба линии «Ферросплавная-1» на ЗАЭС
Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уточняет характер и масштаб возможного ущерба линии «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении руководителя Рафаэля Гросси, которое опубликовано на сайте организации.

По его словам, группа МАГАТЭ, дислоцированная на ЗАЭС, продолжает запрашивать подробную информацию о характере и масштабах ущерба.

Специалисты агентства также запросили доступ к распределительному устройству на объекте, чтобы лично наблюдать и оценивать любое потенциальное воздействие.

В январе генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Он уточнил, что «Ферросплавная-1» была отключена действием автоматической защиты 2 января. Таким образом, более двух недель безопасность всех шести блоков станции и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии.

Ранее на ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения.
 
