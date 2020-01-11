Зеленский: Украина ждет от Ирана открытого расследования удара по Boeing

Украина ожидает от Ирана проведения полного и открытого расследования без искусственных задержек и препятствий после крушения самолета в Тегеране в результате ошибочной ракетной атаки, заявил глава государства Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Ирану следует полностью признать свою вину, а также наказать виновных в произошедшем и выплатить компенсации, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина ожидает также официальных извинений по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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