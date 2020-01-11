Россияне рассказали, во сколько лет впервые попробовали сигареты и алкоголь

Большинство жителей России впервые попробовали сигареты и алкоголь во время учебы или в окружении родственников. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ФНИСЦ РАН.

Так, 32,5% респондентов попробовали спиртное в компании товарищей по учебе, 21,6% — вместе с родственниками, 12,1% — со знакомыми или соседями.

2,6% опрошенных рассказали, что впервые попробовали алкоголь с коллегами, 21% вовсе не пили спиртные напитки.

При этом 21,6% признались, что впервые закурили среди товарищей по учебе, 10,2% — с соседями, 3% — на работе, 1,4% — с родственниками.

56,6% вовсе никогда не пробовали курить.

Известно, что средний возраст россиян, которые впервые попробовали алкоголь, составляет 16,1 года, сигареты — 16,8 года.

В опросе участвовали 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет.

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