В Подмосковье неизвестный убил мужчину из травматического оружия

В дачном поселке Подмосковья неизвестный убил мужчину из травматического оружия и сбежал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением из поселка Кубинка Одинцовского района. Он скончался в медицинском учреждении.

Известно, что мужчина был ранен в одном из садоводческих товариществ. Было установлено, что раны нанесены из травматического оружия.

На данный момент полицейские принимают меря для установления личности нападавшего и его розыска.