Зеленский оценил версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский назвал не подтвержденной версию попадания ракеты в украинский самолет в Тегеране. Об этом он написал в своем Telegram.
«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», — написал Зеленский.
Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства различных причин катастрофы и передать их комиссии
Зеленский также сообщил, что в пятницу, 10 января, намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января могла быть техническая неисправность.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
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