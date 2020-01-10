Зеленский оценил версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский назвал не подтвержденной версию попадания ракеты в украинский самолет в Тегеране. Об этом он написал в своем Telegram.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», — написал Зеленский.

Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства различных причин катастрофы и передать их комиссии

Зеленский также сообщил, что в пятницу, 10 января, намерен провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января могла быть техническая неисправность.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране сочли психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

— Трюдо: разведка сообщила о случайной атаке Ирана на украинский Boeing