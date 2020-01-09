Синоптики предсказали, что в Москве «крымскую» зиму сменит «европейская»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве «Крымская» зима постепенно перейдет в «европейскую», передает Agence France-PresseРИА «Новости».

Синоптик отметил, что в предстоящую неделю погода в столице будет очень мягкой, благодаря чему образуется устойчивый снежный покров толщиной в 7-12 сантиметров.

Он также добавил, что в дневное время температура воздуха достигнет 0°C, ночью будет опускаться и к воскресенью, 12 января, опустится до -7°C.

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