На борту разбившегося под Тегераном самолета находились 147 иранца и 32 иностранца
Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося под Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» находились 179 пассажиров и членов экипажа, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ
По данным МВД Украинцы, на борту также были украинцы.
В настоящее время точное число пассажиров уточняется.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.
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