У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей

У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, кража произошла в квартире на проспекте Маршала Жукова.

По словам пострадавшей, в период с 26 декабря 2019 года по 7 января 2020 года неизвестный проник в ее квартиру, подобрав ключи от дверей.

Было украдено 20 тысяч рублей, $30 тысяч, €2 тысячи, золотые ювелирные изделия (перечень устанавливается), а также документы и ключи от автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.