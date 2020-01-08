В Киеве уточнили количество пассажиров разбившегося под Тегераном самолета

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что на борту разбившегося под Тегераном самолета находились 177 человек. передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 167 пассажирах и 9 членах экипажа.

В связи с произошедшей авиакатастрофой президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО создать оперативный штаб и организовать комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, глава Службы внешней разведки, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Руководить штабом будет секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа», — написал Данилов в Facebook.

Украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

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