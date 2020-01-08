Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

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Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец разбившегося под Тегераном украинского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорация ИРИБ.

Черный ящик нашли в окрестностях Тегерана. Он передан правоохранительным органам страны.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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