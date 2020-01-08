В аэропорту Тегерана сообщили, что на борту разбившегося лайнера были 176 человек
Представитель аэропорта Тегерана сообщил, что на борту разбившегося в украинского самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
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