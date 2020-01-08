Российское посольство выясняет наличие россиян на разбившемся в Иране самолете

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Посольство России в Тегеране устанавливает, находились ли россияне на борту разбившегося в Тегеране самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на атташе посольства Андрея Ганенко.

«Мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане России на борту разбившегося самолета», — сказал представитель дипведомства.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы.

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