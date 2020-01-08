167 пассажиров находились на борту упавшего в Иране самолета

На борту украинского лайнера, потерпевшего крушение в Иране, находилось 167 пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства авиации Ирана Джаафара Заде.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Reuters: украинский самолет со 180 пассажирами потерпел крушение в Иране