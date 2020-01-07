Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы «Столото», победитель купил билет за 50 рублей. Известно, что тиражи данной лотереи проходят 5 раз в день.

Там отметили, что в Рождество появился еще один крупный победитель государственных лотерей: сумма выигрыша составила 123 025 954 рублей.

Выигрышный билет был куплен в Пензенской области. Победитель отгадал все чисел выигрышной комбинации.

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