‏Аэропорт Стамбула временно закрыли из-за срыва самолета с ВПП

Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыли для вылетов после того, как пассажирский самолет Pegasus Boeing 737 сорвался со взлетно-посадочной полосы, передает Daily Sabah.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что весь входящий трафик был перенаправлен в другие близлежащие аэропорты.

Также поясняется, что инцидент произошел в результате сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиации и морском сообщении по всему городу.