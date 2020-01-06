Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.
Блогер, известный в сети под ником «Альфредо Аудиторе» разбросал 200 тысяч рублей рядом с торговым центром в Волгограде.
Молодой человек является сыном общественного помощника руководителя представительства Чеченской республики в Волгоградской области, заявил Гончаев.
Представитель главы Чечни подчеркнул, что не одобряет данную акцию, так как она не соответствует «российским традициям».
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