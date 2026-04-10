Wirtualna Polska: США могут перебросить войска в Польшу из других стран НАТО

В Польше заговорили о вероятной переброске американских военных в республику из других стран — членов НАТО. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Польский полковник Петр Левандовский отметил, что в стране эту новость могут воспринять оптимистично, но напомнил о нюансах передислокаций американских войск.

«Как известно, (передислокация проходит) с различной степенью реализации. Вопрос в том, как это повлияет на целостность альянса, или на ее отсутствие», — сказал он.

По данным издания, американские власти рассматривают переброску войск в Польшу, Литву и Румынию, выведя их из государств, которые отказались поддержать Вашингтон в войне с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. США не получили от НАТО единогласной поддержки в этой ситуации.

В частности, Испания отказала американцам в использовании своих баз для ударов по Ирану, а Великобритания дала свое разрешение с задержкой. Кроме того, ведущие страны альянса не захотели помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива до окончания боевых действий.

Накануне стало известно, что власти США хотят «наказать» членов НАТО, которые отказались американцам в помощи.

Ранее СМИ узнали, что страны Европы готовы на любое наказание, лишь бы США не вышли из НАТО.