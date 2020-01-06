В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

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Ледяная горка на площади Революции, декабрь 2017 Ледяная горка на площади Революции, декабрь 2017
Ледяная горка на площади Революции, декабрь 2017
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Омске 45-летняя женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Омской области.

Уточняется, что инцидент произошел в Советском парке культуры и отдыха, на лыжероллерной трассе, которая не предназначена для катания на тюбинге.

В пресс-службе ведомства пояснили, что во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб, от чего скончалась в больнице на следующий день, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. По результатам проверки которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.