Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что рекордно теплые погодные условия для зимнего периода в Россию принес атлантический циклон. Так уже с начала января абсолютный максимум температуры перекрыт в Нижнем Новгороде и Пскове.
Уточняется, что температура воздуха будет иметь положительную тенденцию в большинстве регионов страны, кроме нескольких районов Чукотки и Камчатки.
Также в Сибири и в западной части Якутии ожидается изменение температурного режима на 16°C. Кроме того, в европейской части страны аномалия сохранится, несмотря на то, что температура воздуха понизится из-за проходящего холодного атмосферного фронта.
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